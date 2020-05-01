Трамп проведет переговоры с зарубежными лидерами на выходных

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Президент США Дональд Трамп планирует проведение переговоров с лидерами других государств, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани в ходе пресс-конференции.

Переговоры намечены на ближайшие выходные, отметила Макинани. При этом она не уточнила, с кем именно намерен беседовать Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп покинет Белый дом впервые за месяц для поездки в собственную загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

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