Кремль не располагает официальной информацией о здоровье Ким Чен Ына

<img src="//img.gazeta.ru/files3/410/12777410/RIAN_3156132.HR-pic905-895x505-92656.jpg">

Кремль не располагает официальной информацией о состоянии здоровья лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с «вероятностью в 99%» умер в минувшие выходные после операции на сердце.

Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неправильно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

— Власти Южной Кореи высказались о ситуации с Ким Чен Ыном

— В Госдуме заявли, что Ким Чен Ын работает