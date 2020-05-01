Токаев назвал сотрудничество с Россией приоритетом Казахстана

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Союзнические отношения и сотрудничество с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «МИР 24».

Для Казахстана не существует альтернативы сотрудничеству с Россией, отметил глава государства.

По словам Токаева, в настоящее время главным аспектом отношений Казахстана и России является укрепление глобальной и региональной безопасности, а также вовлечение стран в международное сотрудничество.

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