Токаев назвал сотрудничество с Россией приоритетом Казахстана
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Союзнические отношения и сотрудничество с Россией являются приоритетным вопросом внешней политики Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает «МИР 24».
Для Казахстана не существует альтернативы сотрудничеству с Россией, отметил глава государства.
По словам Токаева, в настоящее время главным аспектом отношений Казахстана и России является укрепление глобальной и региональной безопасности, а также вовлечение стран в международное сотрудничество.
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