Трамп покинет Белый дом впервые за месяц

Президент США Дональд Трамп, который более месяца находился в Белом доме во время эпидемии коронавируса, в пятницу, 1 мая, отправится в собственную загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд). Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что американский лидер прибудет на место к 17.35 (00.35 мск в субботу, 2 мая).

28 марта Трамп последний раз выезжал из Вашингтона. Тогда он побывал с визитом на базе ВМС США в штате Виргиния, чтобы лично проводить в Нью-Йорк госпитальное судно Comfort.