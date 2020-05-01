Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой

В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. Об этом российское дипредставительство сообщает в своем заявлении, размещенном в Facebook.

Российские дипломаты заявили, что в 75-ю годовщину Великой Победы Госдеп США «предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю», а также «предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победу над нацизмом, прекращение Холокоста».

В связи с этим посольство России призывают американскую сторону отказаться «от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ».