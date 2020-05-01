Трамп допустил возвращения его экс-советника Флинна в администрацию

Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна в администрацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский лидер уверен, что Флинн будет «так или иначе» оправдан.

«И, конечно, он сможет вернуться. Он немало настрадался», — сказал Трамп.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

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