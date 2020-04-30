Раскритикованный американцами Майк Пенс стал надевать защитную маску

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Вице-президент США Майк Пенс решил надевать защитную медицинскую маску после того, как на него обрушилась критика со стороны американцев, передает ТАСС.

Ранее ведущие американские СМИ и жители в социальных сетях раскритиковали Пенса после того, как он появился в клинике в штате Миннесота без средств защиты. Позднее в беседе с журналистами вице-президент объяснил отсутствие маски тем, что он не заражен коронавирусом.

Однако 30 апреля журналисты заметили, что Пенс приехал на предприятие по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в штате Индиана в медицинской маске.

Согласно последним данным, в США выявили более 1 млн заболевших, выздоровели свыше 127 тыс. пациентов, а умерли — 62 444.

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