Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что развитие взаимоотношений между ЕС и Россией возможно на фоне пандемии коронавируса, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По словам дипломата, борьба с COVID-19 дает новые возможности для сотрудничества между странами. В качестве примера он привел взаимопомощь при возвращении европейских и российских граждан на родину.
Сотрудничество могло бы стать более плотным, считает Боррель. Однако он напомнил, что Россия не приняла участие в инициативе ЕС по привлечению проектов, посвященных изучению новой инфекции.
«Так что не совсем корректно говорить об отсутствии заинтересованности в диалоге со стороны ЕС», — сказал он.
Кроме того, Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов пересмотреть отношение к России, если будут подвижки в вопросах Украины. По его словам, 5 принципов сотрудничества Брюсселя с Москвой остаются актуальными.
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