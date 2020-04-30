Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что развитие взаимоотношений между ЕС и Россией возможно на фоне пандемии коронавируса, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По словам дипломата, борьба с COVID-19 дает новые возможности для сотрудничества между странами. В качестве примера он привел взаимопомощь при возвращении европейских и российских граждан на родину.

Сотрудничество могло бы стать более плотным, считает Боррель. Однако он напомнил, что Россия не приняла участие в инициативе ЕС по привлечению проектов, посвященных изучению новой инфекции.

«Так что не совсем корректно говорить об отсутствии заинтересованности в диалоге со стороны ЕС», — сказал он.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что Евросоюз готов пересмотреть отношение к России, если будут подвижки в вопросах Украины. По его словам, 5 принципов сотрудничества Брюсселя с Москвой остаются актуальными.

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