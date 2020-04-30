Китай против предвзятого расследования происхождения коронавируса

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Китай вступает против предвзятого расследования, целью которого ялвяется обвинение китайской стороны в распространении коронавируса нового типа. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте китайского МИДа.

Китайская сторона отвергает необоснованные обвинения и считает международное расследование основанным на презумпции вины, отметил Юйчэн. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает политизацию ситуации с коронавирусом и призывает зарубежных партнеров к совместной борьбе с пандемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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