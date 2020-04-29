Польша продлила закрытие границ для иностранцев

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Польша продлила закрытие границ для иностранцев до 13 мая, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в страну въехать могут граждане и иностранцы, являющиеся родственниками поляков.

Ранее Польша закрывала границы до 3 мая. В стране коронавирусом заразились
больше 12 тысяч, скончались 600 человек.

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