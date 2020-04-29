Мизулина подала жалобу в Генпрокуратуру из-за фейков об иностранном гражданстве

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Сенатор Елена Мизулина подала жалобу в Генпрокуратуру из-за ложной информации о наличии у нее иностранного гражданства, пишет пресс-служба сенатора.

«В середине января мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения «фейковой» и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы направлены в ГСУ СК России по Москве. Мизулина также подчеркнула, что у нее нет и не было иностранного гражданства или вида на жительство.

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