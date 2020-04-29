Премьер Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал отношения Праги и Москвы на фоне сообщений о якобы подготовке российской стороной покушения на пражских политиков. Об этом сообщает Novinky.cz.
Политик подчеркнул, что Чехия является суверенной страной и не допустит, чтобы какие-либо большие мировые державы оказали влияние на ее политические решения.
Он отметил, что актуальными спорами с Россией занимается глава МИД Томаш Петршичек, с которым он встретился накануне, 28 апреля.
По словам Бабиша, нынешняя ситуация не требует выдворения из Чехии посла России.
При этом он добавил, что после переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном относительно чешско-российских отношений они больше не обсуждали эту тему.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация в чешских СМИ о прибытии в республику сотрудника российских спецслужб является ложной и может стать поводом для журналистского расследования. Она отметила, что двусторонние отношения Москвы и Праги стали портить «третьи силы».
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