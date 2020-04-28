Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство

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Правительство России положительно оценило предложение «Единой России» об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.

По словам Хинштейна, накануне на заседании правительственной комиссии этот законопроект был одобрен. После получения официального отзыва о документе его планируется внести в Государственную думу.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» разработала поправки в КоАП о штрафах госслужащих и их дисквалификацию в случае, если они будут оскорблять россиян. Проект под названием «О хамстве чиновников» предполагает штрафы в размере до 150 тыс. рублей. Также при первом нарушении чиновников хотят дисквалифицировать на срок до года, а при повторном — на срок до двух лет.

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