Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами.

«Я не могу сказать вам точно<…>У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом сейчас<…>Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря», — заявил Трамп журналистам.

Он также добавил, что скоро они узнают о том, что происходит с лидером Северной Кореи.

Ранее Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о смерти Ким Чен Ына. Кроме того, японские СМИ распространили информацию о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность».

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