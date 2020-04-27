Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии

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Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил, что власть в стране переходит к армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе», — заявил фельдмаршал в ходе обращения к гражданам.

Он также добавил, что жители Ливии выбрали главное командовании ЛНА для управления страной.

Ранее Хафтар призвал граждан отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать Правительство национального согласия.

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