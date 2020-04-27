Ким Чен Ын отправил поздравление президенту ЮАР

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту ЮАР Сирилу Рамапосе по случаю национального праздника, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Пользуясь случаем, выражаю уверенность, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими государствами будут непрерывно расширяться и развиваться», — приводятся слова Ким Чен Ына.

Также лидер КНДР пожелал народу ЮАР еще большей сплоченности и достижения социально-экономического развития страны.

Ранее в СМИ появились слухи о проблемах со здоровьем и даже возможной смерти Ким Чен Ына.

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