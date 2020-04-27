Песков счел «уткой» расследование чешского издания про россиянина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» расследование чешского издания Respekt о россиянине, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом. Об этом пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в Кремле не знают об этом расследовании и его авторах.

«Похоже на очередную «утку», — сказал Песков.

Он также добавил, что Кремль вообще не в курсе каких-либо расследований.

До этого чешское издание Respekt сообщило, что в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.

Журналисты видели в этом инциденте связь со сносом памятника маршалу Ивану Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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