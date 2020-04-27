Песков счел «уткой» расследование чешского издания про россиянина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» расследование чешского издания Respekt о россиянине, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом. Об этом пишет «Интерфакс».
Он отметил, что в Кремле не знают об этом расследовании и его авторах.
«Похоже на очередную «утку», — сказал Песков.
Он также добавил, что Кремль вообще не в курсе каких-либо расследований.
До этого чешское издание Respekt сообщило, что в аэропорт имени Вацлава Гавела якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд.
Журналисты видели в этом инциденте связь со сносом памятника маршалу Ивану Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.
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