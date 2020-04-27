Кличко уволил своего заместителя после драки с полицией

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Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака после ночной драки с полицией, передает телеканал «112 Украина».

«Хочу сообщить, что я уволил заместителя Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером», — начал мэр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Слончака задержали в Киеве после того, так он напал на полицейских, которые остановили его автомобиль из-за движения при выключенных фарах. По некоторым данным, чиновник напал на правоохранителей. Одного из них даже госпитализировали.

Кличко заявил, что не собирается никого покрывать, поэтому Слончак должен ответить за свои поступки перед законом.

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