Песков рассказал о тестировании Путина на коронавирус

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сдает тесты на коронавирус. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Разумеется», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, делает ли президент тесты на COVID-19.

Он также добавил, что и сам сдает их регулярно. Кроме того, несколько раз в неделю это процедуру проходят и некоторые сотрудники администрации президента.

Песков также отметил, что Путин не прекратил своих спортивных занятий: он по-прежнему плавает в бассейне и занимается на тренажерах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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