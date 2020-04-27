Советник южнокорейского президента: Ким Чен Ын находится в Вонсане
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Cоветник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров. Об этом пишет CNN.
По его словам, с 13 апреля он находится в районе Вонсана и каких-либо подозрительных переездов пока не наблюдалось.
Советник также отметил, что позиция правительства по данному вопросу остается неизменной.
До этого Гонконгская спутниковая телевещательная компания HKSTV сообщила о гибели Ким Чен Ына. Кроме того, в японских СМИ появилась информация о том, что северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после операции. При этом государственное радио КНДР сообщило гражданам страны, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет «активную деятельность».