Белый дом планирует отставку главы минздрава из-за ситуации с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/865/12648865/RTS2QC6H-pic905-895x505-14358.jpg">

Администрация президента США рассматривает возможные кандидатуры для замены действующего министра здравоохранения страны Алекса Азара, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

«Давние разочарования высокопоставленных чиновников в отношении главы здравоохранения усилились во время напряженной ситуации со вспышкой Covid-19 на территории страны», — пишет издание.

По его сведениям, на пост действующего министра рассматриваются кандидатуры координатора администрации по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс, главы программы государственной помощи Medicare Симы Верма и первого замглавы минздрава Эрика Харгана.

Белый дом пока официально не комментирует данную информацию.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что Азар на протяжении длительного времени уверял президента США Дональда Трампа, что ситуация с коронавирусом находится под контролем.

На сегодняшний день в США подтверждено 933 050 случаев заражения коронавирусом, 53 391 человек погиб. Страна занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Выздоровели почти 100 тыс. заболевших.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США за сутки погибли почти две тысячи зараженных коронавирусом