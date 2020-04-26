Йеменские сепаратисты объявили самоуправление на юге страны

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Переходный совет Южного Йемена заявил о введении самоуправления в южных провинциях страны и объявил в них режим чрезвычайного положения, сообщается в документе, полученном агентством РИА «Новости».

«Переходный совет Южного Йемена объявляет о самоуправлении с полуночи 25 апреля <...> Всеобщее ЧП объявляется с полуночи 25 апреля в столице Адене и во всех южных провинциях», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению сепаратистов, режим ЧС в ряде регионов был введен по причине отказала официального руководства страны выполнять заключенные соглашения. Свое решение Переходный совет объяснил «возросшим числом заговоров и интриг против нашей революции».

По мнению непризнанной администрации, власти Йемена также не выплачивает зарплату жителям юга в течение нескольких месяцев и «поддерживают терроризм» на территории страны.

Осенью 2019 года официальное руководство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена подписали в Эр-Рияде соглашение о прекращении вооруженной борьбы на территории государства. Договор предполагал передачу под контроль официальной администрации государственных ведомств и военных баз на юге Йемена.

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