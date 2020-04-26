Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

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Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной», — заявил дипломат агентству.

Ранее вице-президент Гонконгской спутниковой телевещательной компании HKSTV Цин Фэн сообщила о гибели Ким Чен Ына на своей странице в социальной сети Weibo. По ее словам, эту информацию подтвердил «солидный» источник в КНДР.

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце.

Согласно одной из неподтвержденных теорий, Ким Чен Ын умер после неудачной операции на сердце. Это произошло из-за того, что руки хирурга сильно дрожали.

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