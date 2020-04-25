Госдума рассмотрит законопроект о временных удостоверениях лицам без гражданства

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий оформлять лицам без гражданства временные удостоверения личности, пишет РИА «Новости».

Согласно законопроекту, лица без гражданства смогут встать на учет по месту жительства через неделю после получения временного документа.

Добавляется, что временное удостоверение будет выдаваться после того, как лицо без гражданства подтвердит личность.

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