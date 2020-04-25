Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Государственной думы от КПРФ Леонид Калашников в разговоре с ТАСС рассказал, как он заразился коронавирусной инфекцией.
По словам депутата, он заразился COVID-19 от своего водителя. Он посетовал, что у него обнаружили двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусом только после того, как настоял, чтобы медики сделали ему томографию.
«Томография это выявила». — уточнил Калашников.
На данный момент политик находится в больнице. О его заражении стало известно 25 апреля.
По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Депутат Госдумы Калашников заразился COVID-19
— Контактировавших с депутатом Калашниковым отправили на карантин
— Депутат Госдумы Новиков подтвердил наличие коронавируса и госпитализацию