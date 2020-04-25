Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Государственной думы от КПРФ Леонид Калашников в разговоре с ТАСС рассказал, как он заразился коронавирусной инфекцией.

По словам депутата, он заразился COVID-19 от своего водителя. Он посетовал, что у него обнаружили двустороннюю пневмонию, которая была вызвана коронавирусом только после того, как настоял, чтобы медики сделали ему томографию.

«Томография это выявила». — уточнил Калашников.

На данный момент политик находится в больнице. О его заражении стало известно 25 апреля.

По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.

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