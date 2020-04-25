Лавров: Зеленский хочет мира в Донбассе, но ему не позволяют двигаться к нему

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Россия верит, что президент Украины Владимир Зеленский желает мира в Донбассе, но политику не дают делать шаги в этом направлении. С таким мнением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр полагает, что Зеленский, как и говорил во время предвыборной компании, хочет мира, однако российская сторона пока не видит, чтобы украинскому политику позволяли двигаться в направлении выполнения минских соглашений 2015 года.

«С сожалением вынужден констатировать <...> мы пока не видим, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения Минского комплекса мер», — отметил Лавров.

В 2015 года Лавров также говорил, что минские соглашения стали серьезным достижением года. Однако Россия наблюдала попытки ревизии соглашений.

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