Лавров оценил работу ВОЗ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве координирующего органа в вопросах здравоохранения вполне справляется со своей ролью, передает РИА «Новости».

«Да, конечно, не идеально, никто не совершенен», — добавил министр.

Он напомнил, что ВОЗ является организацией, деятельность которой определяют и осуществляют государства.

«А государства до последнего времени каких-либо претензий в отношении ВОЗ не высказывали», — отметил Лавров.

Москва видит в нападках на ВОЗ стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, заключил глава МИД.

15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. По мнению Трампа, ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.

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