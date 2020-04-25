Эксперт: поправки к Конституции сделают Россию по-настоящему социальным государством

Директор международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин объяснил, почему поправки к Конституции, в случае их принятия, сделают Россию по-настоящему социальным государством.

«Предыдущая Конституция писалась с активным привлечением западных советников. Нынешние же поправки призваны изменить ряд фундаментальных положений документа и сделать из нашей страны в полном смысле слова социальное государство – как указано в 7-й статье, а не номинально, как это было ранее», — пояснил Коровин.

По его словам, человек труда станет важной, отправной категорией для новой редакции Конституции.

«Все главные поправки вытекают из этого тезиса. Например: фиксация минимальной заработной платы с постоянной индексацией, а также постоянная индексация размера пенсий», — подчеркнул аналитик.

Он призвал делать акцент именно на базовых социальных гарантиях, устанавливаемых новыми поправками.

«Это и есть стержневой элемент поправок, а не вторичные нюансы, на которых пытается спекулировать либеральная оппозиция, гипертрофированно раздувая выгодные для них темы и замалчивая основные поправки, ради которых все это и делается», — напомнил политолог.