Лукашенко устроил субботник в Чернобыльской зоне

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Чернобыльскую зону, он будет сажать сосны в Национальном парке «Припятский». Об этом сообщает агентство «БелТА».

По традиции, в двадцатых числах апреля белорусский лидер посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

В текущем году дата совпала с проведением в Белоруссии республиканского субботника. В связи с этим Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка «Припятский».

Отмечается, что в парке высадят несколько тысяч сосен. Инициатива направлена на возобновления лесной массы на площади в полтора гектара.

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