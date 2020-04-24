Небензя сделал замечание главе МИД Косова из-за фона для видеоконференции

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Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сделал замечание главе министерства иностранных дел непризнанного Косова Глауку Конюфца из-за его выбора фона для выступления на видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что представитель Косова выступал на фоне желто-голубого флага непризнанного государства. Небензя отметил, что «не может понять, что это за флаг».

При этом российский поспред напомнил, что Конюфца выступал согласно правилам Совета безопасности ООН о выступлениях сотрудников секретариата или других компетентных лиц, и попросил секретариат проинструктировать выступающих о том, какие символы уместны и неуместны в качестве фона для выступления.