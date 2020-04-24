Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.

«Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — отметил Песков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.

В связи с распространением COVID-2019 в России введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров. Апрель объявлен нерабочим.

В стране на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.