Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя Кремля, для принятия решения по этому вопросу еще есть время.
«Вы знаете, что еще фактически неделю действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть», — отметил Песков.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
В связи с распространением COVID-2019 в России введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости. Они могут только совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выбрасывать мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров. Апрель объявлен нерабочим.
В стране на данный момент зарегистрировано 68 622 случая заражения коронавирусом, 615 человек умерли, 5 568 вылечились.