Великобритания отказалась от новых отсрочек по выходу из рынка ЕС

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Великобритания отказалась от введения новых отсрочек по завершению процесса выхода из экономического пространства Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

«Правительство Великобритании отказалось от любых отсрочек окончательного выхода из состава европейского рынка, который намечен на 31 декабря 2020 года», — заявил Барнье по итогам очередного раунда переговоров по Brexit, который проводился в онлайн-режиме.

31 января 2020 года Великобритания официально вышла из состава Евросоюза. Переходный период по выходу из экономического соглашения с Евросоюзом продлится до 31 декабря 2020 года.

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