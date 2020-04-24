Премьером Абхазии назначен бывший президент Александр Анкваб
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После инаугурации нового президента Абхазии Аслана Бжании, правительство страны ушло в отставку, новым премьер-министром назначен бывший президент Александр Анкваб. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Было немало успехов. Для меня было гордостью работать с вами», — обратился к бывшим министрам исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.
После этого президент заявил, что главой правительства назначен Анкваб.
Выборы президента прошли в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.
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