Премьером Абхазии назначен бывший президент Александр Анкваб

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После инаугурации нового президента Абхазии Аслана Бжании, правительство страны ушло в отставку, новым премьер-министром назначен бывший президент Александр Анкваб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было немало успехов. Для меня было гордостью работать с вами», — обратился к бывшим министрам исполняющий обязанности президента Валерий Бганба.

После этого президент заявил, что главой правительства назначен Анкваб.

Выборы президента прошли в Абхазии 22 марта. Бжания победил, набрав 56,5% голосов избирателей.

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