Вашингтон выделит до $1,5 млн на «поддержку демократии» в Сирии

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Бюро Государственного департамента США по вопросам демократии, прав человека и труда выделит до $1,5 млн на проекты в «поддержку демократии, прав человека и верховенства закона в Сирии». Об этом сообщает RT.

Отмечается, что целью Бюро является поддержка программ по предотвращению межобщинных конфликтов, защита местных граждан и др.

В Госдепе намерены содействовать деятельности активистов, создать союзы и сетевые объединения, а также предоставить правозащитную помощь. Также речь идет об укреплении взаимодействия гражданского общества с местными властями.

Кроме того, финансируемые Соединенными Штатами проекты направлены на восстановление прав вернувшихся в Сирию беженцев и отношений между группами населения.

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