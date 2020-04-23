Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что возвращение нот произошло на текущей неделе.

Представитель МИД добавила, что первая нота содержала протест со стороны украинских властей в отношении проводимых археологических раскопок и земляных работ на территории полуострова.

«Во второй (Киев. — примечание «Газеты.Ru») потребовал отчета о мерах, принимаемых Россией в борьбе с коронавирусом в Крыму и Донбассе», — уточнила Захарова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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