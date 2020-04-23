Мишустин переназначил полпредов правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о продлении полномочий троих полпредов российского кабмина. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Отмечается, что Мишустин выбрал полномочным представителем правительства страны в Государственной думе Александра Синенко, освободив его от занимаемой должности.
Также премьер назначил полпредом правительства в Совете Федерации России Андрея Яцкина, который занимает эту должность с 2004 года.
Еще одним отдельным распоряжением вышло назначение Михаила Борщевского полпредом кабмина в Конституционном суде и Верховном суде РФ. Эту должность он занимает с 2001 года.
Указы датированы 22 апреля.
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