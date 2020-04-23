Трамп намерен изучить иск штата Миссури к Китаю

<img src="//img.gazeta.ru/files3/795/13027795/2020-03-29T215238Z_1141296759_RC2XTF99DA5D_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-75675.jpg">

Президент США Дональд Трамп пообещал ознакомиться с содержанием иска, поданного штатом Миссури к Китаю в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что на данный момент не читал иск, однако займется его изучением. Он также отметил, что Соединенные Штаты проводят собственные расследования обстоятельств возникновения пандемии.

Ранее генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск, в котором говорится, что COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, и требует от Пекина возместить этот ущерб.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с нанесенным COVID-19 ущербом

— МИД Китая назвал иск американского штата «издевательством» над судопроизводством