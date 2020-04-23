США поставят по 500 аппаратов ИВЛ во Францию и Мексику

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Соединенные Штаты направят по 500 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Франции и Мексике на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил президент страны Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого дома.

Кроме того, запланированы поставки американских аппаратов ИВЛ в Италию и Испанию, отметил глава государства. Он добавил, что вопрос также обсуждался с Пакистаном.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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