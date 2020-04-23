ВОЗ надеется на возобновление финансирования со стороны США

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит свое решение о приостановке финансирования, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает Reuters.

Гебрейесус выразил надежду, что Соединенные Штаты воспринимают поддержку ВОЗ не только как возможность помочь другим, но и как способ самим оставаться в безопасности.

15 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. По мнению Трампа, ВОЗ не предоставила своевременно информацию о распространении COVID-19 и не довела правду до сведения мировой общественности.

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