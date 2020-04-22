Украина заблокировала российскую резолюцию об отмене санкций в ООН

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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об отмене санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на Facebook странице ведомства.

Проект резолюции предполагал отмену односторонних санкций, чтобы обеспечить всем странам доступ к медикаментам и продовольствию в условиях пандемии коронавируса.

По словам Кулебы, Россия уже направляла подобную резолюцию, которую в начале апреля отклонили США. Он обвинил Москву в манипулировании и пригрозил в дальнейшем блокировать российские резолюции об ограничении санкций.

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