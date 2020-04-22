Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай провели телефонные переговоры, во время которых обменялись мнениями о принимаемых в двух странах мерах по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Там сообщили, что они обсудили и вопросы возвращения граждан России и Турции на родину.
Кроме того, Мишустин и Октай уделили особое внимание торгово-экономическому сотрудничеству и совместным действиям по увеличению товарооборота между двумя странами. Еще они «условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес».
Помимо этого, российская и турецкая стороны подняли вопросы реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин: ситуация с коронавирусом в России остается непростой
— Помочь медицине, распознать россиян: новые поручения Мишустина
— Турция вводит комендантский час 23-26 апреля из-за коронавируса