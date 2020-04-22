Зеленский намерен «перезагрузить» Украину и вывести ее из пропасти

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процесс «перезагрузки» политической системы страны начался недавно, и его необходимо продолжить, чтобы вывести страну из пропасти, сообщает «Интерфакс».

«Власть мы только начали перезагружать <...> Президент, правительство, Верховная Рада, все государственные предприятия, все наблюдательные советы — все нужно перезагрузить», — сказал глава государства в фильме «Год президента Зеленского», транслируемый по украинскому ТВ.

По его словам, власти необходимо сосредоточиться на борьбе с коррупционными преступлениями. В настоящий момент перед руководством страны стоит проблема сложности увольнения руководителей госпредприятий, если они нарушают закон.

«Мы хотим его уволить, но когда ты его увольняешь — идет конкурс. Это все делается не для того, чтобы через конкурс выбрать честного человека, а чтобы человека нельзя было уволить», — отметил президент.

Заключая, он сказал, что на сегодняшний день максимальная зарплата чиновника на Украине составляет 47 тыс. гривен (около 132 тыс. рублей), тогда как раньше она исчислялась «миллионами».

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