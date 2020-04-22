В комитете ГД по безопасности поддержали законопроект о расширении полномочий полиции

Член комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Анатолий Выборный поддержал законопроект о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов.

«Я знаю этот законопроект, пока мы его текст тщательно не изучали. Сама жизнь подсказывает, что функции полицейских необходимо расширить. Они должны быть наделены правами, целью которых является защита прав каждого из нас», — сказал депутат «Газете.Ru».

По мнению Выборного, инициатива позволит полицейским применять оперативные меры реагирования.

«В период распространения коронавирусной инфекции, возможно, надо будет принять оперативные меры в связи с введением режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Органы правопорядка в состоянии эту функцию выполнить в целях нашей защиты. Например, оцепить пораженные вирусом участки — не допустить его распространение», — заключил парламентарий.

Ранее в правительстве подготовили поправки в закон «О полиции», которые расширят полномочия сотрудников правоохранительных органов и освободят их от преследования за совершенные действия.

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