МИД: у РФ нет цели выиграть у США идейную борьбу на постсоветской территории

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ставить себе цель обойти Вашингтон в идейной конкуренции на территории бывшего СССР. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия видит вопрос в другой плоскости.

«Мы считаем, что глубина исторических... и других связей между Россией и соседними государствами, входившими когда-то в одну страну, неизмеримо глубже,.. чем все то, что США предлагают в качестве так называемой альтернативы», — сказал Рябков.

Он отметил, что Вашингтон часто стремится заставить соседние с Россией государства делать выбор между США и РФ.

Рябков также считает, что Соединенные Штаты постоянно создают ситуации управляемого хаоса в целом ряде регионов мира «по фактическому подчинению отдельных суверенных стран и целых регионов своей воле».

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