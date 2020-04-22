США предложили России помощь в борьбе с коронавирусом

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США готовы при необходимости предоставить России помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американского посла в Москве Джона Салливана.

По его словам, обе страны ранее предоставляли друг другу гуманитарную помощь, тем самым подтвердили готовность делать это вновь.

Салливан заверил, что президент США Дональд Трамп предложил принять медицинское оборудование или помощь, что соответствует позиции американской стороны «по оказании помощи по всему миру».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в США — 825 306. В настоящее время Соединенные Штаты занимают первое место по количеству инфицированных.

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