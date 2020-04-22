СМИ: Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему лидеру Грузии Михаилу Саакашвили пост в правительстве, который предусматривает курирование реформ. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на источника в партии «Слуга народа».
По данным издания, Зеленский предложил экс-президенту занять должность вице-премьера.
В пресс-службе Саакашвили ответили, что такое предложение действительно обсуждается, но для начала политик хотел бы встретиться с народными депутатами из фракции «Слуга народа» и обсудить реформы.
Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук также подтвердила данную информацию, отметив, что Михаил Саакашвили встретится с депутатами в пятницу, 24 апреля.
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