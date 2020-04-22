МИД Китая назвал иск американского штата «издевательством» над судопроизводством
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В МИД Китая прокомментировали иск в отношении республики, который подал американский штат Миссури, за сокрытие данных о пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, обвинения не имеют никаких оснований, а действия китайских властей не подпадают под юрисдикцию судов США.
«Этот так называемый судебный процесс является злонамеренным издевательством над судопроизводством», — сказал он.
Ранее генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск, в котором говорится, что COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, и требует от Пекина возместить этот ущерб.
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