В Кремле отреагировали на несанкционированные протесты во Владикавказе

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал протесты во Владикавказе, назвав акцию незаконной, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это не моя функция – давать оценку протестам. Очевидно, что это предстоит местному руководству обсудить с инициативной группой», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в рамках этого механизма люди донесут свои проблемы до сведения руководства.

«Это можно сделать спокойно в рамках диалога. В любом случае, эта акция была незаконной. А главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения», — прокомментировал он.

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