США и Мексика продлевают закрытие границы
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Граница между США и Мексикой будет закрыта еще 30 дней, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что запрещены «не жизненно важные» поездки, что поможет в борьбе с коронавирусом.
Как сообщается, граница между США и Канадой тоже будет закрыта.
В США коронавирусом заразились 770 тысяч, скончались 40 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.