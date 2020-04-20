Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

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Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что Новинский — совладелец холдинга «Метинвест», а Киселев связан с группой «УкрМет».

Оба бизнесмена попали под российские санкции в конце декабря 2018 года. В отношении санкционного списка блокировались безналичные денежные средства, ценные бумаги и имущество на территории России, а также запрещалось выводить капитал за пределы страны.